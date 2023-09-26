Mardin’de bir aşiret, evlilikte altın takıya kısıtlama getirdi Türkiye'nin belirli bölgelerinde evlilik törenleri gelenekleri damat tarafını zorlayan isteklerle dolu. Mardin'deki bir aşiret bu zorlukları ortadan kaldırmak için yapıcı bir adım attı.

İHA

Türkiye'nin evlilik önünde engel oluşturan düğün takı harcamaları özellikle erkek tarafının korkulu rüyası haline geldi.

Evlilik aşamasında istenen başlık parası ve takı istekleri aileleri zorlamaya ve evliliklerin önünde engel oluşturmaya başladı.

Kız kaçırma ve kan davalarına kadar varan bu talepleri hafifleten kararlar da alınmaya başladı.

Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 33 kırsal mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu, 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

Altın talebini karşılayamayan erkek tarafının kız kaçırmasının ve kan davalarının da bu şartlarda önlenmesi amaçlanıyor.

Başlık parasını kaldırmak için toplantı yaptılar

Derik ve Mazıdağı ilçelerinde evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı amacıyla, Derik Aydın Ayaydın Öğretmenevinde aralarında 33 kırsal mahalle muhtarının da bulunduğu 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplantı gerçekleştirildi.

"Evlilikteki talepler ağırlaştı"

Toplantıda evliliklerde talep edilen başlık parası; altının fiyatları ve ekonomik şartları ağırlaştığı ve bölgede büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekildi.

6-8 altın bilezik yerine 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe alınacak

Aşiret olarak bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlık parasının tümden kaldırdıklarını, istenen 6-8 bilezik altından 4 bilezik altın, 2 yüzük ve 1 küpe ile evlilikle sonuçlandırılmasına karar verildi.

"Düğünde 100 gram altın, 1 küpe ve 2 yüzük takılacak"

Dernek Başkanı Şahan Dursun, yaptıkları toplantıyı ve verdikleri kararı şöyle anlattı:

Evlenecek olan çocuklarımız için toplandı. Kız tarafının istediği başlık parasını kaldırma, altın almada kısıtlama konusunda hem fikir olduk, temel olarak her aile için 100 gram altın, 1 küpe, 2 yüzük şeklinde karara bağladık. Bunun dışındakileri de şarta bağlanmaksızın ailelerin gücüne bıraktık. Aşiretimize, komşu köylerimize ve ilçemize hayırlı olsun.

"Evlenmelerine engel olanlar kaçarsa, kız tarafının yanında olmayacağız"

Bunları zaman içerisinde camilerde cuma namazlarında söyleteceğiz, kararımıza uymayanlar olursa, evlenmek isteyip de evlenmelerine engel olanların çocukları yarın öbür gün beraber kaçma yolunu seçerlerse, kız tarafının yanında kimse olmayacak.

"Evlenecekler fahiş fiyata ulaşan altını almakta zorlanıyor"

Kanaat önderlerinden Naşit Temelli ise alınan kararı desteklediklerini belirterek şöyle konuştu:

Derik Metinan Aşireti Derneğimizin başlık parası, altın ile ilgili aldığı kararı destekliyoruz, bölgemizde fahiş fiyata ulaşan altını almakta bazı ailelerimiz zorluk çekiyorlar, evliliklerin önüne geçmiş oluyorlar, bundan dolayı da gençlerimiz kaçma yollarını deniyorlar, kaçmadan dolayı da kan davaları başlıyor. Bu konuyla ilgili başlık parasının ortadan kaldırılması, ailelerin kendi imkanları dahilinde altın almaları kararı alındı. Aşiret olarak buna uyacağız, bölge insanının da buna uymasını istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)