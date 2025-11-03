Mardin'de bir vatandaş, yolcular beklerken üşümesin durağın banklarını halıyla kapladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Midyat ilçesinde yürekleri ısıtan görüntü...

Ulucami Mahallesi Tanlar Apartmanları yanında bulunan durakta gerçekleşen davranış, bölge halkının takdirini topladı.

DURAĞIN OTURMA YERLERİNİ HALI İLE KAPLADI

İsmi öğrenilemeyen duyarlı vatandaş, kendi imkanlarıyla durağın oturma alanına halı monte ederek yolcular için daha sıcak bir bekleme ortamı oluşturdu.

Mahalle sakinleri, yapılan uygulamanın örnek bir davranış olduğunu belirterek, "Soğuk havalarda oturmak çok zordu, bu küçük dokunuş bizi çok rahatlattı." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Birçok kullanıcı, vatandaşın hareketini takdir ederek olumlu yorumlarda bulundu.