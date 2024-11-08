Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor

AA

Mardin'in Artuklu ilçesinde, yerleşim yerlerindeki sokakların dar ve merdivenli olması sebebiyle çöpler, eşekler aracılığıyla toplanıyor.

Uzun süredir temizlik işlerinde kullanılan eşekler içinse emeklilik planı devreye girdi.

Eşekler, kurulacak olan hayvan çiftliğinde ağırlanacak.

EŞEKLERE ALTERNATİF ARANIYOR

Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.

EŞEKLER EMEKLİYE AYRILIYOR

Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını, zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti.

Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.