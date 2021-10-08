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    Mardin'de eşekler, restorasyon çalışmalarında da mesaide

    Dar sokaklarına araçların giremediği Mardin'in Artuklu ilçesindeki tarihi konaklarda yapılan restorasyon çalışmalarında, moloz ve çöp taşımaları için eşekler kullanılıyor.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 01:15
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 01:16
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    Mardin'de eşekler, restorasyon çalışmalarında da mesaide

    Mardin Artuklu ilçesi, dar sokakları ile biliniyor. Mahalle aralarında bulunan tarihi yapılar yeniden restore edilip kullanıma açılıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında eşekler molozları taşıyıp mesai yapıyor.

    "EŞEKLER OLMASA İŞ YÜRÜMEZ"

    Dar sokaklarda çalıştıklarını belirten taşıma görevlisi Hadi Aras, “Eşya falan yüklüyoruz, moloz taşıyoruz. Tüm eşyalarımızı eşeğimizin üzerinde götürüyoruz. Şurada inşaat yapılıyor. Eski tarihi konak var. O molozları taşıyıp üst tarafa götürüyoruz. Eşekler olmasa burada iş yürümez. Hep merdivenli yerler olduğu için taşıyamıyoruz. Sokaklar dar olduğu için araba geçmez burada. Yükleri eşeğin üzerinde götürüyoruz” dedi.

    Mardin'de eşekler, restorasyon çalışmalarında da mesaide-Video

    MOLOZLAR "CAN DOSTLARINA" YÜKLENİYOR

    Eski yapıları eski konakları burada ilk haline kazandırdıklarını söyleyen Mimari Restorasyon Atölyesi Kurucusu Seçkin Acar, "Yapıları restore ediyoruz. Yapıların üzerinde bulunan eski betonarme sıvaların hepsini kaldırıp, ilmek ilmek tarakla işleyip, ondan sonra molozlarını can dostlarımız eşeklere yüklüyor ve ara sokaklarımızda nakliyelerini yapıyoruz” diye konuştu.

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    BİNDEN FAZLA EV RESTORASYON BEKLİYOR

    Devletin de kendilerine destek verdiğini kaydeden Acar, “Restorasyon ve mimari proje destekleri ile ilgili yaklaşık 7 projemiz bitti ve 14 projemiz beklemede. Bunları Anıtlar Kurulu’nun belirlediği proje koordinelerine göre yapıyoruz. Zamanlamamızı buna göre planlıyoruz. 14 tane de yeni projemiz var. Onlara da devam edeceğiz. Birçok ev, konaklama, kafe ve restoranlara dönüyor. Ama ağırlıkla oda sayısına bağlı olarak oteller, butik oteller ve konaklamalar tarzlarına göre değişiyor” şeklinde konuştu.

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