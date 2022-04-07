Mardin’de imam ile kilise görevlisi, masa tenisi oynadı

Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte İmam Ramazan Atasever ve Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz karşı karşıya geldi.

Mardin'de, Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliğince tarihi Latifiyle Camisi ve Kırklar Kilisesi'nin bahçesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlenen etkinlikte, imam ve kilise görevlisi, tarihi cami ve kilisede masa tenisi oynadı.

İmam Ramazan Atasever ve Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz’ün karşılaştığı etkinlikte, sporcular Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice olarak Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutladı.

“Peygamberimiz spora teşvik ederdi”

Sporun önemine işaret eden İmam Ramazan Atasever, “Peygamberimiz spora teşvik ederdi. Biz de gençleri spora teşvik etmek istiyoruz. Gençlerimizle buluşmamız çok mükemmel oldu. Spora teşvik etmek, sağlıklı bir vücuda sahip olmak dinimizin de emri. Gençlerimizin sıhhatli bir şekilde günlerini geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Süryani İliyo Akyüz ise etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün de spor birleştirici olması vesilesiyle bizleri bir araya getiriyor. Bundan çok büyük keyif alıyoruz, çok büyük gurur duyduk." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Çakı, hoşgörü şehri Mardin'in her alanda birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu, sporda da bunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin sadece masa tenisinde değil tüm branşlarda spor yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gençlerimize sosyal medya gibi her türlü bağımlılıktan kurtulmaları için spor yapmalarını öneriyoruz. Öte yandan Mardin bir hoşgörü kenti olması münasebetiyle bugün farklı iki dine mensup din adamlarımızla böyle bir organizasyon tertip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum.”





“Kazanan dostluk oldu”

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever de Mardin'in hoşgörü ikliminin yanı sıra masa tenisinde de Türkiye’de önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Tarihi kentte farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini dile getiren Atasever, bu etkinlikte din adamlarının masa tenisi oynadığını aktardı. Atasever, "Kazanan dostluk oldu." ifadesini kullandı.