Euro
9.0589
-0.17%
Dolar
7.3681
-0.83%
Altın
458.44
1.2%
Borsa
1.499
1.51%
Bitcoin
232.900
-7.72%
EXEN Coin
11.01
2.32%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Mardin'de 'kadrolu eşek' uçurtması uçurdular

    Uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendiren usta, Mardin'in sembolü haline gelen 'kadrolu eşeklerin' uçurtmasını yaptı. Uçurtma ustası Zahid Mungan, eşeklere vefa borçlarının olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de 'kadrolu eşek' uçurtması uçurdular

    Mardinli Zahid Mungan, uçurtmaya olan tutkusuyla biliniyor.

    Uçurtma sevgisi nedeniyle Güney Afrika, Malezya, Tayland, Hindistan ve Ukrayna gibi 26 farklı ülkeye sürüklenen ve çocukluk yıllarında uçurtmaya ilgi duyan Mungan, 4 kez Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali'ne de öncülük etti.

    Yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Mungan, bu kez de kentin sembolü haline gelen ve dar olması nedeniyle araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işinde kullanılan belediyenin kadrolu eşeklerinin uçurtmasını yaptı.

    HAVADA GÖRENLER, TELEFONLARINA SARILDI

    2 aylık çalışma sonucunda Mungan, 3 boyutlu eşek ve sıpa uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu. Havada kentin sembolü eşek ve sıpa uçurtmasını görenler, cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti.

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #1

    "EŞEKLER, MARDİN'İN KÜLTÜRÜ VE PARÇASI"

    Mardin'in tarihi bir kent olması, sokakların dar ve coğrafik konumu nedeniyle de çokça merdiven bulunduğuna dikkat çeken Mungan, "Araçların giremediği o dar sokaklarda bütün yükümüzü eşekler taşıyor. Bu eşekler artık Mardin'in bir kültürü, bir parçası. Bu nedenle ben de eşeklerden 3 boyutlu uçurtma yapıp, sıpasıyla birlikte uçurdum. Bizim kültürlerimizden biridir eşekler.

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #2

    O yüzden eşek uçurtması yapmaya karar verdim. 8 metre büyüklüğünde büyük bir eşek yaptım. Oldukça da ilgi topladı. Sıpasını da yaptım ve aynı zamanda ikisini de uçuruyorum. Oldukça sevilen bir eşek karakter uçurtması oldu. Bu şekilde uçurtmalarımı tanıtmaya devam edeceğim. Bu uçurtmaları yapmak 2 ayımı aldı. Çünkü parçaları tek tek kesip, dikip, 3 boyutlu yaparak uçuruyorum." diye konuştu.

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #3

    Uçurtmayı ilgiyle izlediğini dile getiren Murat Candan da Mardin'in eşeklerinin meşhur olduğunu belirterek, onlara gösterdiği vefadan dolayı Zahit Mungan'ı tebrik etti.

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #4

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #5

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #6

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #7

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #8

    Mardin de kadrolu eşek uçurtması uçurdular #9


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir