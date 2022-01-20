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    Mardin'de kartpostallık kar manzaraları

    Mardin'de, iki gündür devam eden kar yağışı sonrası hayranlık uyandıran görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 17:29
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    Mardin'de kartpostallık kar manzaraları

    Mardin'de salı gününden beri etkisini gösteren kar yağışı, bugün itibariyle etkisini yavaş yavaş yitirirken şehir genelinde etkili olan karın temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

    KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ AŞTI

    Yer yer karın kalınğının yarım metreyi aştığı Mardin’de beyaza bürünen tarihi yapılar, Mezopotamya Övası ve şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    TARİHİ MEKANLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Kar yağışı sonrası bu görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf sanatçıları tarihi mekanlara akın etti. Tarihi mekanlarda fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, kar yağışının etkisini düşürmesinin ardından soluğu tarihi mekanlarda aldığını söyledi.

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #1

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #2

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #3

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #4

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #5

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #6

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #7

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #8

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #9

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #10

    Mardin de kartpostallık kar manzaraları #11


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