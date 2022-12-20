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    Mardin'de koleksiyoncu merak için para bastırdı

    Bir koleksiyoncu, 21 yıldır devam eden eski para merakı dolayısıyla Darphane'den bastırdığı özel paralarına gözü gibi bakıyor.
    • 20.12.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:40
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    Mardin'de koleksiyoncu merak için para bastırdı

    Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Emin Özkan isimli koleksiyoncunun merakı şoke etti.

    Kentte akıllı telefon tamiri ve satışı yapan Özkan, 21 yıldır özenle para koleksiyonu oluşturuyor.

    Topladığı paralar aralarında 1850 yılından kalma sikkeden 15 Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlara kadar 3 bine yakın kağıt ve madeni para var.

    Halk arasında simgesi para oldu

    Koleksiyonunun içinde yaklaşık olarak 3 bine yakın madeni ve kağıt para bulunan Özkan, çevresi tarafından paralara olan ilgisi ile tanınıyor.

    Mardin de koleksiyoncu merak için para bastırdı #1

    Satmayı düşünmüyor

    Bayrakların basılı olduğu paraları 2015 yılında Darphane'nin internet sitesinden sipariş vererek hazırlatan Özkan, koleksiyonun kendisi için çok özel olduğunu ve satmayı düşünmediğini belirtiyor.

    "En eski para 1850’den kalma"

    Çocukluğundan itibaren bozuk paralara ilgisinin olduğunu belirten Özkan, "2001 yılından itibaren bu eski para koleksiyonu ile uğraşıyorum. Şu an 3 bine yakın demir ve kağıt paralar bulunuyor. En eski para 1850’den kalma Osmanlı akçesi. En güzelleri de 2015 yılında Darphane'den istediğim üzerlerinde eski Türk devletlerinin bayraklarının olduğu 1 kuruşlardır." dedi.

    "Kargoyla bana yolladılar"

    İHA'nın haberine göre, "2015 yılında Darphane'nin sitesine baktığımda bu paraları gördüm, yapılış fiyatı da uygundu. Ben de özel olarak yaptırdım, kargoyla bana yolladılar." diyen Özkan, "Yaklaşık olarak 15 tane Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlarım var. Şu an bu koleksiyon özel olduğu için satmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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