Mardin'de koleksiyoncu merak için para bastırdı

Bir koleksiyoncu, 21 yıldır devam eden eski para merakı dolayısıyla Darphane'den bastırdığı özel paralarına gözü gibi bakıyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Emin Özkan isimli koleksiyoncunun merakı şoke etti.

Kentte akıllı telefon tamiri ve satışı yapan Özkan, 21 yıldır özenle para koleksiyonu oluşturuyor.

Topladığı paralar aralarında 1850 yılından kalma sikkeden 15 Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlara kadar 3 bine yakın kağıt ve madeni para var.

Halk arasında simgesi para oldu

Koleksiyonunun içinde yaklaşık olarak 3 bine yakın madeni ve kağıt para bulunan Özkan, çevresi tarafından paralara olan ilgisi ile tanınıyor.

Satmayı düşünmüyor

Bayrakların basılı olduğu paraları 2015 yılında Darphane'nin internet sitesinden sipariş vererek hazırlatan Özkan, koleksiyonun kendisi için çok özel olduğunu ve satmayı düşünmediğini belirtiyor.

"En eski para 1850’den kalma"

Çocukluğundan itibaren bozuk paralara ilgisinin olduğunu belirten Özkan, "2001 yılından itibaren bu eski para koleksiyonu ile uğraşıyorum. Şu an 3 bine yakın demir ve kağıt paralar bulunuyor. En eski para 1850’den kalma Osmanlı akçesi. En güzelleri de 2015 yılında Darphane'den istediğim üzerlerinde eski Türk devletlerinin bayraklarının olduğu 1 kuruşlardır." dedi.

"Kargoyla bana yolladılar"

İHA'nın haberine göre, "2015 yılında Darphane'nin sitesine baktığımda bu paraları gördüm, yapılış fiyatı da uygundu. Ben de özel olarak yaptırdım, kargoyla bana yolladılar." diyen Özkan, "Yaklaşık olarak 15 tane Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlarım var. Şu an bu koleksiyon özel olduğu için satmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.