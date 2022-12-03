Okul müdürü, öğrencilerinin isteği üzerine hoparlör sistemi kurarak şarkı açtı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada bu kez okulda çekilen bir video gündem oldu.

Mardin'in Derik ilçesindeki bir ilkokul öğrencileri, okul müdüründen şarkı isteğinde bulundu.

Hoparlör sistemi kuruldu

Bunun üzerine müdür Saadettin Cevheroğlu da minik öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi.

Ardından hoparlör sistemi kurulan okulda, öğrenciler bahçede bir araya geldi.

Coştu, coşturdu

Cevheroğlu da, mikrofonu eline alarak misket havasıyla öğrencilerini coşturdu.

Daha sonra son zamanlarda sıkça dinlenen 'Bilmem mi' şarkısının çalmasıyla tüm öğrenciler ve okul müdürü doyasıya eğlendi.

Mardin'de okul müdürü öğrencilerinin isteğini kırmadı VİDEO



Büyük beğeni topladı

Hep birlikte şarkıya eşlik eden öğrencilerin o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.