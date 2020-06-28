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    Mardin'de polis yolunu kaybeden adayı sınava yetiştirdi

    Kızıltepe ilçesinde YKS sınavına gireceği okulu bulamayarak paniğe kapılan adaya polis yardım etti. Gideceği yere kadar yolu gösterdi.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 02:28
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    Mardin'de polis yolunu kaybeden adayı sınava yetiştirdi #1

    Dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavın'a gireceği sınav merkezini bulamayarak paniğe kapılan adayın yardımına polis koştu.

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devriye gezen motorize polis ekibi paniğe kapılan adayı gördü.

    Sınava yetişmem korkusuyla büyük bir panik yaşayan Kaya’yı sakinleştiren polis ekipleri, Kaya’ya sınava gireceği Özcan Yıldız Anadolu Lisesi'ne kadar öncülük ederek sınava yetiştirdi.

    Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan Kaya, polis memuruna koşarak elini öpmeye çalıştı, yaşanan duygusal anlar ise polisin kask kamerasınca kaydedildi.

    Mardin'de polis yolunu kaybeden adayı sınava yetiştirdi VİDEO

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