Petrol
93.08
0.76%
Euro
18.3101
0.56%
Dolar
18.5993
-0.04%
Altın
986.88
1.40%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
361.952
-0.02%
BTXN Coin
9.74
1.24%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Mardin'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 21.10.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün birkaç gün önce ‘kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi.

    Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklar göle döndü.

    Yollar göle döndü

    Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve dükkanlara sığınırken, şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlara yaşadı.

    İHA'nın haberine göre, şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde göle dönen yollardan geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Mardin'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü VİDEO

    Mardin de şiddetli yağış: Yollar göle döndü #1

    Mardin de şiddetli yağış: Yollar göle döndü #2

    Mardin de şiddetli yağış: Yollar göle döndü #3

    Mardin de şiddetli yağış: Yollar göle döndü #4


    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu
    3. Sayfa

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Amasra’da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı
    Gündem

    Amasra’da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı

    Görüş Bildir