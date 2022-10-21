Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün birkaç gün önce ‘kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi.

Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklar göle döndü.

Yollar göle döndü

Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve dükkanlara sığınırken, şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlara yaşadı.

İHA'nın haberine göre, şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde göle dönen yollardan geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Mardin'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü VİDEO