- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Mardin'de soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anı
Mardin'de soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markette, yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçan çocuğu imamın müdahalesi kurtardı.
- AA & Ensonhaber
- 13.05.2021 - 13:09
- Güncelleme : 13.05.2021 - 15:58
Mardin Kızıltepe'nin Fırat Mahallesi'ndeki markette alışveriş yapan kadının 4 yaşındaki çocuğunun yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçtı.
Çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını ve ailesinin telaşlandığını gören müşterilerden imam Emrullah Anuştekin çocuğa müdahale etti.
GÖĞÜS KISMINA BASKI YAPTI
Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmana baskı yaptı.
Çocuğun şekeri çıkarmasını sağlayan Emrullah Anuştekin’in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin’in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.
O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anı ViDEO