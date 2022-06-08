Mardin’de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

Mardin’de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

Mardin Kızıltepe'de buğday tarlasında çıkan yangına jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına TOMA müdahalesi

İHA'nın haberine göre, söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



