Kızıltepe'deki Gurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor. 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, vadide kurulan havuzda yüzerek serinliyor.

Yurt genelinde aşırı sıcaklar etkisini göstermeye devam ederken Mardin'de de termometreler yüksek dereceleri gösterdi.

Sıcaklığın 45 dereceyi aştığı Kızıltepe'de vatandaşlar, Gurs Vadisi'nde kurulan yüzme havuzunda serinlemeyi tercih etti.

Gurs Vadisi'nde vatandaşlar şehrin stresinden uzaklaşıyor

Öte yandan Kızıltepe karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan Gurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Özellikle hafta sonları birçok ziyaretçi, vadide serin havada hem piknik yapıyor hem de şehrin stresinden uzaklaşıyor.

"Millet bu taraflara kaçıyor"

Havuzda serinleyen Mehmet Emer, "Değişiklik oluyor. Evlere kapanmaktansa dışarıya çıkıyoruz. Gurs Vadisi serindir.

Havuz var giriyoruz. Burası güzel, yeşillik var. Burası Kızıltepe'ye göre 5-6 derece daha serindir. Millet bu taraflara kaçıyor." dedi.

Mardin'de vatandaşlar, Gurs Vadisi'ndeki yüzme havuzunda serinliyor VİDEO



"Burası çok güzel bir yer"

İHA'nın haberine göre; Kızıltepe'nin kavurucu sıcağından kaçarak vadide piknik yapan Mustafa Başaran ise "Şehir 45 derece sıcaklık gördüğü için biz de serinlemek için Gurs Vadisi'ne geliyoruz. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.