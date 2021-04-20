Mardin'de yaşayan ve hidrosefali hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya olan Adile Elçiboğa için Sağlık Bakanı devreye girdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan ve 5 yıldır hidrosefali hastalığı ile mücadele eden Adile Elçiboğa, gözlerini kaybetme riski yaşıyor. 37 yaşındaki Elçiboğa, tedavi olmak için yetkililerden yardım istedi.

Zor durumda olduklarını belirten Elçiboğa'ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Koca, hidrosefali hastası Elçiboğa'nın ameliyat olması için talimat verdi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'ya, 5 yıl önce hidrosefali (Beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Elçiboğa, tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Mardin'de yaşayan hidrosefali hastası için Sağlık Bakanı devreye girdi VİDEO

SAĞLIK BAKANI DEVREYE GİRDİ

İnşaatlarda işçi olarak çalışan eşinin de 2 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve artık çalışacak kimselerinin kalmadığını belirten Adile Elçiboğa, gözlerini kaybetmek istemediğini anlattı. Demirören Haber Ajansı’nın haberinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adile Elçiboğa’nın tedavisi için talimat verdi. İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, Elçiboğa ile iletişime geçerek ameliyatının yapılacağının müjdesini verdi.





AMELİYAT BAYRAMDAN SONRA

Ramazan Bayramı’ndan sonra İstanbul'a gideceğini anlatan Elçiboğa, "Haberimiz yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanı'mız devreye girdi. Bizi hastaneden aradılar. 'Bayramdan sonra sizi bekliyoruz' dediler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bizlerle iletişime geçtiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de evimize geldi. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Adile Elçiboğa'nın eşi Murat Elçiboğa ise devletin bu zor günde kendilerine sahip çıktığını ifade ederek, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir müdür aradı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla eşimin bayramdan hemen sonra tedaviye alınacağını ve devletin bütün imkanlarını seferber edildiğini söyledi. Açıkçası çok sevindik. Daha sonra Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar.

Yine tedavinin devlet tarafından karşılanacağını söylediler. Devletimiz bu kötü günde bize sahip çıktı. Çok mutlu olduk." diye konuştu. Ailenin iki çocuğundan biri olan lise 1'inci sınıf öğrencisi Funda Elçiboğa (14) da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sesimize kulak verdi, imdadımıza yetiştiler. Çok mutlu oldum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.