Hayırseverler tarafından toplanan bir tır dolusu gıda, ilaç ve ev malzemeleri Rasulayn bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Suriye'nin Rasulayn kentine, Mardin'den toplanarak bir tır malzeme gönderildi.

İHH'DAN RASULAYN'A YARDIM

Mardin İHH öncülüğünde toplanan kuru gıda, ilaç ve yaşam malzemeleri, Ceylanpınar İlçe Müftüsü ve Rasulayn Din Hizmetleri ile İnsani Yardım Koordinatörü Dr. İbrahim Hanek tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Mardin’den Rasulayn'a gıda ve ilaç yardımı ViDEO

"SOFRALARINA SICAK YEMEK GÖNDERİYORUZ"

Türkiye'nin hem Rasulayn’ın güvenliğini sağladığını hem de aç ve açıkta olan insanların dertlerine derman olduğunu anlatan İHH Koordinatörü İbrahim Hanek, “AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu burada insanlara yardım ediyor. Ancak buradaki ihtiyaç çok büyük. Özellikle kuru gıda, barınma ve giysi noktasında büyük ihtiyaç var. Zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek olabilmesi için yardımları dağıtacağız.. Buradaki kardeşlerimizin hali perişan durumda.” dedi.

"KADINLARLA ÇOCUKLARIN HALİ İÇLER ACISI"

Mardin İHH Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Aşar da bir süre önce Suriyeliler için yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatarak, “Suriyeli kardeşlerimize bir nebze yardımcı olmak için Mardinli iş adamlarından yardım etmelerini istedik. Topladığımız yardımları Rasulayn’a götürdük. Orada gördüğünüz manzara içler acısıydı. Gerçekten hayali bile bizi tedirgin eden şeyleri oradaki insanlar yaşıyor. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren evlerde kalan insanların durumu bizi çok etkiledi. Kadın, çocuk, yaşlı herkes orada yaşamak zorunda. Çocukların ayaklarında ayakkabılar yok. Çamurlu yollarda terlikle geziyorlar." diye konuştu.