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    Mardin'e son yılların en yoğun turist ziyareti

    Güneydoğu'nun incisi turizm şehrinde son yılların en fazla turist yoğunluğu yaşanıyor. Bayram bitmesine rağmen kente turist akını devam ediyor.
    • 09.05.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:18
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    Mardin'e son yılların en yoğun turist ziyareti

    Mardin'de pandemi kurallarının kalkmasıyla birlikte artan yerli ve yabancı turist yoğunluğu turizmcileri mutlu ediyor.

    Ramazan Bayramı'yla bölgede artan turizm bayram sonrasında da devam ediyor.

    Otellerde doluluk oranı yüzde 100

    Yerli ve yabancı turistlerin gözde kentlerinden olan, yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı camilere, medreselere, kiliselere, tarihi yapılara ev sahipliği yapan Mardin'de seyahat acenteleri tur sayısını artırırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

    Açıklamalarda bulunan turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar, kentte otellerde yer kalmadığını pandemiden sonra bu yoğunluğun turizmcilere çok iyi geldiğini, hem uçak biletleri açısından, hem de otellerimizin doluluk oranı açısından inanılmaz bir yoğunluk olduğunu belirtti.

    Mardin e son yılların en yoğun turist ziyareti #1

    "Misafir özlemini giderdik"

    DHA'ya konuşan Sincar, "Çok ciddi bir yoğunluk oldu. Özellikle pandemiden sonraki bu yoğunluk biz turizmcilere çok iyi geldi. Hem uçak biletleri açısından hem de otellerimizin doluluk oranı açısından inanılmaz bir yoğunluk var. Turlar için de hem personel hem de araç olarak yetersiz kaldığımız bir durum oldu. Tabii bu hepimizi mutlu etti. 2 yıl aradan sonra bu durumu hepimizin yüzünü güldürdü. Mardin'de misafir gezdirmeyi özlemiştik, misafirlerimiz de Mardin´i gezmeyi özlemişti. Böylece bu özlemi gidermiş olduk." dedi.

    Mardin e son yılların en yoğun turist ziyareti #2

    Mardin e son yılların en yoğun turist ziyareti #3

    Mardin e son yılların en yoğun turist ziyareti #4

    Mardin e son yılların en yoğun turist ziyareti #5


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