Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen talimatları yerine getirdik" dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 500 kişilik Pelitli Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısına rastlanmazken, camilerden maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi için anonslar yapılıyor.

"BU SÜRECİ GÜZEL ATLATTIK"

70 haneli kırsal Pelitli Mahallesi'nde, pandemi boyunca koronavirüs vakasına rastlanmadı. Pelitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Acar, koronavirüse yönelik alınan tüm tedbirlere uydukları için vakaya rastlanılmadığını söyledi.

Mahalleliyi sürekli uyardıklarını ve misafir kabul etmediklerini aktaran Acar, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen talimatları yerine getirdik. İnsanları uyardık ve her zaman uyarıyoruz. Aramıza yabancı sokmadık, misafir kabul etmedik, çarşıya da çok gitmiyoruz. Mahallelileri ikaz ediyoruz. Bu uyarılarımıza herkes uydu. Onun için bu süreci güzel atlattık Allah'a şükür." dedi.

Mardin'in Pelitli Mahallesi'nde korona vakasına rastlanmadı VİDEO

"TEDBİRLERE UYUYORUZ"

Mahallede oturan Mahsun Akan ise mahalleliler dışında kimseyle temasta bulunmadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı;

"Bütün uyarılara ve talimatlara uyuyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Birbirimize tavsiyede bulunuyoruz. Şehre gittiğimizde yine maskeli ve mesafeli korunarak işlerimizi görüyoruz ve hemen dönüyoruz. İnsanların içinde gezmiyoruz.





"MESAFE KOYARAK SOHBET EDİYORUZ"

Köylüler kendi ihtiyacını görüp evine gidiyor. Çoğumuz akrabayız ama yine birbirimize mesafe koyarak konuşup sohbet ediyoruz. Çevre köylerin çoğu karantinaya alındı ama bizim köyümüzde bugüne kadar hastalık bulaşmadı Allah'a çok şükür." diye konuştu.