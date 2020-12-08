Mardin'de 'Şeyhmus Amca' olarak anılan Şeyhmus Erginoğlu, kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları 25 yıldır karşılık beklemeden dikiyor.

Mardin'de Savurkapı mevkisine 10 bin, değişik alanlara da 4 bin olmak üzere bugüne kadar 14 bini aşkın fidan diken 66 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu'nun doğa aşkı takdir topluyor.

Erginoğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süre kamyon şoförlüğü yaptığını ardından işi bıraktığını belirterek, doğa için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Mardinli Şeyhmus Amca, kendi çabasıyla orman oluşturdu-Foto Galeri

Mardinli Şeyhmus Amca, kendi çabasıyla orman oluşturdu-Video

25 YILDA 50 ÇEŞME YAPTI, BİNLERCE FİDAN DİKTİ

Yaklaşık 25 yıldır kesintisiz fidan diktiğini aktaran Erginoğu, "Kaynak sularıyla Mardin'de 50 çeşme yaptım. Savurkapı'ya sadece 10 bin fidan diktim. Daha da devam ediyorum. Her gün gelip fidanları suluyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığım fidanları da dikiyorum. Ayrıca yaklaşık aldığım meyve fidanlarını diktim. Buraya 17 bin lira harcadım." dedi.

VALİLİK DE DESTEK VERDİ

Savurkapı'daki alanın daha önce mezbelelik halinde olduğunu, önce temizliğini yaptığını vurgulayan Erginoğlu, şöyle konuştu:

"Buraya hizmet ettim. Fidanlar büyüdü artık aileler gelip ağaçların gölgesinde oturuyor, piknik yapıyor. Yetiştirdiğim sebzeleri yiyorlar. Gelenlere 'ağaçları kırmayın, ne yaparsanız yapın.' diyorum. Çalışmalarımı hala sürdürüyorum. Buraya gelen valiler sağ olsun beni takdir ediyorlar. Vali Mahmut Demirtaş Mardin'e göreve başladığı gün beni çağırdı. 'Tüm ihtiyacını karşılayacağım, fidan dikmeye devam et.' dedi. Bazen onu ziyarete gidiyorum."





"HERKESİN AĞAÇ DİKMESİNİ İSTİYORUM"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla kendisini örnek göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Herkesin ağaç dikmesini istiyorum. Ağaç dikmek çok sevaptır, peygamber efendimiz; 'Kıyamet kopsa da elinizde bir ağaç varsa dikin' demiş." ifadelerini kullandı.