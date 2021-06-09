Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in biyografisi

Trabzonspor, Napoli'de efsaneleşen ve en son İsveç ekiplerinden Göteborg'da forma giyen Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Peki Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik kimdir?

Süper Lig'de 2021-2022 yaz transfer sezonu için geri sayım sürüyor.

2020 - 2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'dan resmi transfer açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Bordo-mavili ekip, Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu transfer haberinin ardından futbolseverler yıldız futbolcu Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı, kaç golü ve asisti var? İşte Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik'in biyografisi...

MAREK HAMSİK KİMDİR?

27 Temmuz 1987 tarihinde Banská Bystrica'da doğan Marek Hamšík, Jupie Podlavice adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edinmiştir. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmış ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etmiştir.

Hamšík iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirmiş ve bu süre içinde, a takımla yalnızca bir maça çıkmıştır. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol atmıştır.

2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer olmuş ve Brescia, Hamšík'in transferine sadece 500 bin Avro harcamıştır. Hamšík, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirmiş ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında bulmuştur. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyememiş ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etmiştir.

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıkmış ancak takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirmiştir. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı olmuştur. 40 maçta 10 gol atmış ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamamıştır. Buna rağmen Hamšík, büyük kulüplerin takibine girmiştir.

FC Internazionale Milano, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü, Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf olmuştur.

Hamšík, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer olmuş ve Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödemiştir. Hamšík, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza atmıştır. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamšík'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamlamıştır.

2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcu futbolcusu olan Hamšík, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltmiştir. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza atmıştır. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıkmış, 1 gol atmış ve 1 de asist yapmıştır.