Marifeti büyük maliyeti küçük 5 doğal gözaltı maskesi

Gözaltı morlukları herkesin sıkıntısını çektiği bir durumdur. Bu durumdan kurtulmak için çok fazla para harcamanıza gerek yok. Evde deneyeceğiniz bazı doğal maskeler, gözaltı morluklarına iyi gelecek.

Yorgunluk, uykusuzluk ya da çok çalışmak gözaltı morluklarına davetiye çıkarabiliyor.

Üstelik yaşla birlikte gözaltı kırışıklıkları gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bundan kurtulmak için ekstra paralar harcanıyor.

Güzellik merkezlerine giden ve dünya kadar para harcayanlar, bazen istedikleri sonucu elde edemeyebiliyor.

Bu nedenle gözaltı morluklarından kurtulmak için evinizde olan bazı ürünleri deneyebilirsiniz.

Gözaltı morlukları için deneyebileceğiniz 5 doğal maske tarifi bulunuyor. Ancak bu maskeleri desteklemek için düzenli bir yaşam sürmeniz oldukça önemli.

Stres, yorgunluk ve uykusuzluktan uzak durmaya çalışarak, bu maskelerin kalıcı olmasına destek verebilirsiniz.

GÖZALTI MORLUKLARI İÇİN MASKE ÖNERİSİ

BADEM YAĞI VE LİMON MASKESİ

Badem yağının içerisinde bulunan E vitaminini gözaltı morlukları için kullanabilirsiniz. Limonun zaten faydaları saymakla bitmiyor. Bu iki ürün gözaltı torbalarınıza oldukça iyi gelecek. İşte badem ve limon suyu maskesinin tarifi;

1 çay kaşığı badem yağı ve yarım çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Bu karışımı gözaltınıza masaj yaparak uygulayın. Dikkatli ve yavaş yavaş masaj yapmaya çalışın. Gözünüze kaçmamasına özen gösterin.

10 dakika bekletip bol suyla durulayın. Bu maskeyi her gün 1 kez uygulayarak gözaltı morluklarınızı azaltabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ VE KAHVE

Bu maskeyi yapmak için aşağıdaki adımları eksiksiz uygulayın. 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı kahveyi iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı gözaltınıza masaj yaparak uygulayın. 10 dakika bekletip bol suyla durulayın.

E VİTAMİNİ MASKESİ

Bu karışımı yapmak için her derde deva olan balı kullanmanız gerekecek. Ayrıca eczaneden E vitamini kapsülü almanız gerekiyor. Eczane dışında herhangi bir yerden almamaya dikkat edin.

1 çay kaşığı bal ve eczaneden aldığınız 1 adet E vitamini kapsülünü yine 1 adet yumurtanın akı ile karıştırın.

Hazırladığınız karışımı gözaltlarınıza masaj yaparak uygulayın. 5 dakika bekletip bol suyla durulayın. Haftada 2 ya da 3 kez uygulayın.

LAHANA MASKESİ

Bu maskeyi yapmak için; orta büyüklükteki 3 adet lahana yaprağını iyice yıkayın ve suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz lahana suyunun içerisine bir yemek kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı göz çevrenize sürün ve 20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra soğuk su ile yıkadığınız maskeyi haftada 3 gün yapabilirsiniz.

SALATALIK VE PATATES MASKESİ

1 adet patatesi dilimlere ayın ve 60 dakika boyunca buzdolabında bekletin. Ardından gözlerinizin üzerine birer dilim patates yerleştirin. 15 dakika bu şekilde bekleyin. Aynı işlemleri salatalık için uygulayıp, gözlerinizin üzerinde 25 dakika bekletin.

Bu işlemi haftada 3 kez yapabilirsiniz. Ancak bu işlemlerden sonra gözaltınıza herhangi bir ürün sürmeyin.