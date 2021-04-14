Market ve bakkallar kaça kadar açık? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri..

Market ve bakkallar kaça kadar açık? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri..

Marketlerin yeni çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "kısmi kapanma" konulu genelge ile belirlendi. Peki hafta içi marketler kaça kadar açık? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı saatlerinin de değiştiğini açıkladı.

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi. Akabinde vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

Peki marketler kaça kadar açık olacak? İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri..

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Genelgede yer alan bilgilere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.”

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.