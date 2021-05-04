Marketlerde aktüel ürünler yasaklandı mı? Yeni market genelgesi..

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge göndererek bazı ürünlerin satışını yasakladı. Peki aktüel ürünler de yasaklandı mı? İşte yeni market genelgesi ve detayları..

Tam kapanma sürecinde fırsatçılığı engellemek adına zincir ve süpermarketlerde zorunlu ihtiyaç olarak belirlenen ürünlerin dışında satış yapılması yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili detayları araştıran vatandaşlar, aktüel ürünlerin satışı yasaklandı mı merak ediyor. Peki marketlerde aktüel ürünler satılacak mı, yasak mı? İşte ayrıntılar..

AKTÜEL ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.