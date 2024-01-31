Marmara'da ağlara takılan hamsiler balıkçıları sevindirdi.
Sezonu biterken hamsinin bereketi ağlarda bolluğunu gösterdi.
Bölgede geçen yıl şubat ayında, ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla hamsi avcılığı 2 ay süreyle yasaklandı.
"Bu yıl Marmara Denizi'nde çok güzel hamsi avcılığı oldu"
DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, av yasağı getirilen bölgede bu sene hamsinin bolluğunu vurguladı. Yavaş yavaş balık sezonunun bittiğini belirten Karabiber, "Bu yıl sezonun ilk başı iklimsel olarak çok sıcak geçti. Hatta daha hala sular sıcak. Normalde bugünlerde suların sıcaklığı 9-10 derece olması gerekirken, 11-12 derecelerde. Hatta kar yağışından önce su sıcaklığı 15-16 derecelerdeydi. Bu tarihte az görülen bir şey.
Sular hep sıcak seyretti. Bu sebeplerin denize çok etkisi oldu. Sezonun başı eylül ayında daha zayıf bir balıkçılık oldu. Ekim, kasım, aralık ayları ise balıkçılık açısından güzel geçti.
Geçen yıl şubat ayında, Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli olarak sezon içerisinde Marmara Denizi'nde hamsi avcılığına yasak getirmiştik. Onun meyvelerini bu yıl aldık. Bu yıl Marmara Denizi'nde çok güzel hamsi avcılığı oldu. Ekim, kasım, aralık ayları gerçekten çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.
"Bu tarihten sonra hiçbir balığı tezgahta ucuz bulamazsınız"
Bu av sezonunda beklentinin üzerinde lüfer avcılığının olduğunu söyleyen Karabiber, "Şu ana kadar her şey çok iyi gitti. Bugünlerde balık fiyatları yükseldi. Hamsinin kilosu 20, 30, 50 liradayken, şu anda 150 liraya, bazı yerlerde 200 liraya çıktığını duyuyoruz. Bunun sebebi de artık sular soğudu.
Balıklar açıklara, derinlere gitti. Balık daha az av veriyor. Avcılık limitlerimiz düştü. Balık az olunca fiyatlar yükseldi. Şubat ayı geldi. Nisan 15'te av yasağı geliyor. İstanbul'da, Karadeniz'de birçok arkadaşımız paydos bile etti.
Bu sıralar sardalya avcılığı oluyor. Sezonun geneline bakarsak emeğimizin karşılığını aldık. Bu tarihten sonra hiçbir balığı tezgahta ucuz bulamazsınız. Havalar soğuduğu için ocak, şubat ayları geldiğinde balık azalır." dedi.
Çanakkale'de balıkhanede tezgahlarda yer alan balıkların fiyatı şu şekilde,
Lüfer: 850
Hamsi: 150
İstavrit: 100
Levrek: 300
Kupa: 150
Tekir: 350
Uskumru: 250
Kalkan: 600
Mezgit: 150
Zargana: 150 TL
Çipura: 280 TLHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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