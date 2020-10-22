Marmara Denizi açıklarında 3 metrelik kılıç balığı yakalandı

Kılıç balığı, balıkçıların ağına takıldı. Beylikdüzü'nde sergilenecek olan balık, daha sonra satışa sunulacak.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Balıkçılar Çarşısı esnafının ağlarına, önceki gece Marmara Denizi açıklarında 3 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında dev bir kılıç balığı takıldı.

Dev balık görenleri şaşırtırken, balığın cuma gününe kadar Balıkçılar Çarşısı’nda sergileneceği öğrenildi.

KİLOSU 80 LİRADAN SATILACAK

Balık, serginin ardından kilosu ortalama 80 liradan alıcı bulacak. Kılıç balığının, sezonun son zamanlarında yakalanan en büyük kılıç balığı olduğu öğrenildi.

Marmara Denizi açıklarında dev klıç balığı yakalandı ViDEO

YILIN İLK KILIÇ BALIĞI

Balığı yakalayan Balıkçı Vedat Kara, "Dün gece Marmara Denizi açıklarında yakalandı bu kılıç balığı. 3 metrenin üzerinde boyu var. Cuma gününe kadar halkımıza sergileyeceğiz Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda. Cuma günü öğle 2 gibi kesip halkımıza satışa sunacağız.

Bu ebatlarda devasa bir kılıç balığı uzun zamandan beri yoktur. Bu yılın ilk kılıç balığı. Kilosu yaklaşık 80-100 lira arası satışa sunulur. Çok güzel çok özel bir balık." dedi.

Balığın parçalarının, sergilenmek üzere Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne verileceği söylenildi.