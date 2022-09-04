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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren gece 23.50'ye kadar fırtına uyarısında bulundu.