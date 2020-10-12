Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, daha önce de kıyılarda denizanasına rastladıklarını ancak bugünlerde gördüklerinin sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nde, denizanası sayısındaki artış vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Marmara Denizi'nde denizanası sayısında artış yaşandı FOTO GALERi

Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti. Rumeli İskelesi'nde gezen vatandaşlardan Ercan Çemek, sahilde çok deniz anası olduğunu söyledi.

"BU KADAR OLMASI NORMAL DEĞİL"

Bu sene denizanalarının fazlalığının dikkat çektiğini anlatan Çemek, "Daha önce kıyılarda çok vardı. Sahilde bunları görmek normal ama bu biraz fazla. İnsan kalabalığı ve küresel ısınmadan olabilir." dedi.

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış yaşandı ViDEO

İskelede balık tutan Berkant Akkur ise bu durumun hava sıcaklığından kaynaklanmış olabileceğini vurgulayarak, "Sahilde bu kadar denizanası olması normal değil. Daha önce sahilde deniz anası oluyordu ama bu kadar değildi ve çok yoğun yoktu." diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLDUM"

Kapaklı ilçesinden kent merkezine gelen Mehmet Bayık, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu ifade etti.

Ahmet Ezim ise önceden de sahilde denizanası gördüğünü belirterek, "Kumbağ tarafında görmüştüm. Bir ara turuncu denizanaları denizi sarmıştı. Kumbağ'daki turuncu denizanaları farklı bir türdü ama bu beyaz denizanalarının bu kadar yoğun olduğunu görmemiştim." ifadelerini kullandı.

DENİZANASI ÇOKLUĞU NORMAL

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denizanası çokluğunun normal olduğunu, bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı geliştiğini dile getirmişti.