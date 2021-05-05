Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili olurken, balıkların ve su samurlarınının ölümüne neden oldu.

Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan Marmara sahilleri, çevrecileri endişlendiriyor.

"TABAKANIN NEDENİ, DENİZ SUYUSUNUN FAZLA SICAK OLMASI"

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Tabakanın, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, bakteri oluşumunun, mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı dolayısıyla yaşandığı belirtiliyor.

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' canlıları tehdit ediyor-Video

BİR AY İÇİNDE KAYBOLMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 2 aydır farklı seviyelerde oluştuğu gözlenen deniz salyasının bir ay içerisinde kaybolması bekleniyor.

Balıkçı Erhan Öncül, kıyılara yapılan dolgudan sonra deniz salyasının çoğaldığını söyleyerek, "Normalde ölü plazmaların kıyıya vurması gerekiyor. Kıyı olmadığı için denizin üzerinde sürüklenip duruyor. Bu da denizin kirliliği sanılıyor. Aslında mevsimsel, doğasal bir olay." diye konuştu.

YUMURTLAYAN BALIKLAR TEHLİKEDE

İDO Bursa Terminali önünde geniş bir alanda görülen deniz salyası vatandaşları da korkuttu.

Uzmanlar; kıyılarda yumurtlayan balıkların zor durumda olabileceğinin altını çizerken, sadece doğal sonuçlardan değil denize deşarj edilen şehirsel ve sanayi atıklarının bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor.

SU SAMURU KİRLİLİKTEN BOĞULUP KARAYA VURDU

Sabah saatlerinde müsilaj sonucu hareket edemeyen ve boğularak ölen su samuru yat limanın kıyısında ölü olarak bulundu. Aynı şekilde diğer canlılarında denizdeki pislik yüzünden hayatını kaybettiğini belirten tekne sahibi Gurbet Ünal, "Teknede kalıyoruz biz. Sabah kalktığımızda deniz kirliliğinden dolayı rıhtımın kenarında su samurunu ölü bulduk. Büyük ihtimalle kirlilikle birlikte limana girdi. Burada ki kirlilikte boğuldu. Şuan ki kirlilik çünkü geçen senelere göre daha fazla" dedi.

37 yıldır Mudanya'da yaşadığını ve daha önce böyle bir şey görmediğini belirten Sait Sezgin ise, "Sabah su samuru pislikten kıyıya vurmuş. Bizde ölü olarak bulduk. Normalde her sene olan bir şeydi ama bu sene daha kötüsü oldu'' dedi.

Öte yandan dün Gemlik ilçesi Narlı sahilinde de binlerce balık oksijen yetersizliği sebebiyle ölünce su yüzüne çıkmıştı.