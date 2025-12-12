Marmara Denizi'nin dibinde 50 yıllık enkazın izine ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Hava Yolları’nın 30 Ocak 1975’te Marmara Denizi’ne düşen ve yarım asırdır bulunamayan “Bursa” adlı F-28 tipi yolcu uçağıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. YouTuber Nedim Kuru ve ekibi, Büyükçekmece açıklarında yaptıkları su altı taramasında enkaza ait olduğu öne sürülen parçaları görüntüledi.

YARIM ASIRLIK SIRDA YENİ İZLER

İzmir–İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada denize düşen uçak, 41 yolcu ve bir hostesin çocuğu olmak üzere 42 kişiye mezar olmuş, o dönemki imkânlarla enkaza ulaşılamamıştı. Aradan geçen 50 yılın ardından Nedim Kuru, kazanın gerçekleştiği tahmin edilen bölgede su altı drone'u ile yaptığı taramada “büyük bir parça” tespit ettiklerini açıkladı.

"ALÜMİNYUM PARÇA UÇAĞA AİT OLABİLİR"

Kuru, yürüttükleri incelemelerde buldukları parçanın şekli ve materyali nedeniyle dikkat çektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Drone'la indiğimizde büyük ve ikiye katlanmış bir alüminyum parça gördük. Bu nedenle uçaktan kopan bir parça olabileceğini düşünüyoruz. Ancak çıkarılmadan kesin konuşmak doğru olmaz.

Kuru, uçağın çarpma etkisiyle geniş bir alana dağıldığını, denizin dibinde farklı noktalarda başka kalıntıların da olabileceğini ifade etti.

"42 KİŞİ HALA MARMARA'NIN DİBİNDE"

Kazayı “derin bir trajedi” olarak nitelendiren Kuru, olayın insani boyutuna da dikkat çekti:

“Tam 42 kişinin naaşı 50 yıldır denizin altındaki enkazla birlikte duruyor. Bu insanlar hâlâ çıkarılmadı, enkaz olduğu gibi Marmara’nın dibinde.”

KAZADAKİ ÜNLÜ YAKINLARI DA GÜNDEMDE

Kuru, kazada hayatını kaybedenler arasında tanınmış kişilerin yakınlarının da bulunduğunu anımsattı. Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ile şarkıcı Seyyal Taner’in hostes olan kız kardeşinin de uçakta olduğunu belirtti.

1975’te teknolojinin yetersizliği nedeniyle enkaza ulaşılamadığını söyleyen Kuru, artık yerini bildiklerini ve bu nedenle resmi adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

YENİ DALIŞ PLANLANIYOR

Nedim Kuru, bölgede önümüzdeki günlerde ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini açıkladı. Enkazın resmî olarak tespiti ve çıkarılması için yetkililere çağrıda bulunan Kuru, uçağın yolcuları için Yeşilköy’de bir anıt mezarın yapılmasının da değerlendirilebileceğini söyledi.