Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı…

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgar öğle saatlerinden itibaren Yalova’da, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Fırtına çıkabilir

Yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) da çıkabilir.

Rüzgar etkisini, yarın öğleden sonra kaybedecek.

‘Olumsuzlara karşı dikkatli olun’ uyarısı

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilir.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

5 günlük tahmin

Öte yandan hafta sonu dahil olmak üzere yurt genelinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin 5 günlük tahmini ise şöyle: