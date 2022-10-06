Petrol
92.9
-0.50%
Euro
18.4164
0.29%
Dolar
18.577
-0.27%
Altın
1.023
-0.20%
Borsa
3544
1.71%
Bitcoin
377.529
0.29%
BTXN Coin
10.85
0.27%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

    Meteoroloji, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı…

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgar öğle saatlerinden itibaren Yalova’da, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

    Fırtına çıkabilir

    Yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) da çıkabilir.

    Rüzgar etkisini, yarın öğleden sonra kaybedecek.

    ‘Olumsuzlara karşı dikkatli olun’ uyarısı

    Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilir.

    Meteoroloji yetkilileri, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

    5 günlük tahmin

    Öte yandan hafta sonu dahil olmak üzere yurt genelinde yağış bekleniyor.

    Meteoroloji’nin 5 günlük tahmini ise şöyle:

    Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı #1

    Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı #2

    Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı #3

    Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı #4

    Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı #5


    Selin Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu
    Magazin

    Selin Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Usta romancı Yaşar Kemal’in eserleri mozaiklere yansıdı
    Kültür Sanat

    Usta romancı Yaşar Kemal’in eserleri mozaiklere yansıdı

    Görüş Bildir