Marmara ile Trakya için fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Marmara ile Trakya için fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğini duyurdu.

Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOŞ TAŞINIMI DA GELİYOR

Ayrıca yarın ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımı da bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

‘TAHMİN RAPORLARINI DİKKATLİ TAKİP EDİN’

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.