Marmara’da kofana bolluğu: Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü

Son günlerde hava şartlarına da bağlı olarak Marmara Denizi'nde, en son 10 yıl önce görüldüğü söylenen kofana balığı bolluğu yaşandı. Kofananın kilosu 70 liradan alıcı buluyor.

Marmara Denizi'nde en son 10 yıl önce bol olarak görülen kofana balığı, balıkçıların ağına takılmaya başladı.

4 kilodan başlayan ağırlığı ile dikkatleri çeken kofana, bollaşması ile kilosu 300 liradan 70 liraya kadar düştü.

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Tezgahlarda kofana balığına vatandaşlarında yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden balıkçı Kenan Balcı, "10 seneden sonra kilosu 250 lira ile 300 lira olan kofana, bugün 70 liraya düştü. Beklentimizin çok üstünde. 3 tane olur 5 tane olurdu ama 15 tane bir arada olmazdı. Palamuttan sonra hamsiden sonra sarıkanattan sonra şimdi kofana bayramı yaşanıyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim çünkü başbakanlık döneminde kıyı şeridine arıtma sistemi yapmıştı. Deniz temizlendikçe Marmara'ya Karadeniz'e bu balık dönüş yapıyor. İnşallah bol bol tüketeceğiz." dedi.