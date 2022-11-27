Yük ticareti yapan büyük gemiler, poyraz nedeniyle sefere devam edemedi ve Tekirdağ kıyılarına demirlendi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde poyraz etkili oldu.

Son günlerde hava muhalefeti nedeniyle balıkçılar ava çıkamıyor.

Yük gemilerine poyraz engeli

Marmara'da etkisini artıran şiddetli rüzgar ve poyraz bu kez de uluslararası yük ticareti yapan büyük gemileri engelledi.

Tekirdağ kıyılarına demirlenen yük gemileri, poyrazın geçmesini bekledi.

Marmara'da poyraz deniz ulaşımını engelledi VİDEO

Hava şartları benzer şekilde sürecek

İHA'nın aktarımına göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava şartlarının hafta içi de benzer şekilde devam edeceğini duyurdu.