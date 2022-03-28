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    Marmara’da sıcaklık hafta başında artacak

    MGM, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:31
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    Marmara’da sıcaklık hafta başında artacak

    Türkiye, sert bir kışı geride bırakıyor.

    Özelllikle İstanbul son 30 yılın en sert kışlarından birini geçirdi.

    Marmara Bölgesi'nde birkaç kez etki olan karlı hava, İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi.

    MARMARA'YA SICAK HAVA GELİYOR

    Tüm bu zorlu mevsim şartlarından sonra nihayet bölgeye sıcak hava geliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor.

    NORMALLERİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

    Sıcak hava bölge genelinde biraz daha artarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselecek ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak.

    BÖLGEDEKİ EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

    Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların ise şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21, Edirne: 24, Tekirdağ: 21, Kırklareli: 24, Kocaeli:26, Sakarya: 29, Yalova: 25.

    Marmara’da sıcaklık hafta başında artacak #1

     


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