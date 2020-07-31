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    Marmara'da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak

    Son tahminlere göre, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
    • AA
    • 31.07.2020 - 10:06
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    Marmara'da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

    Marmara'nın doğusunda hava durumunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği kaydedildi.

    1 İLA 3 DERECE...

    Bölge genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

    Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Marmara'da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak #1

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