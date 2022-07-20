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    Marmara’nın batısı için yüksek sıcaklık uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar süreceğini bildirdi.
    • 20.07.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:23
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    Marmara’nın batısı için yüksek sıcaklık uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

    Sıcaklık yarından itibaren artıyor

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

    En yüksek sıcaklık, 21-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek

    Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında; Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33-34 ve Tekirdağ'ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Marmara’nın batısı için yüksek sıcaklık uyarısı #1

    Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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