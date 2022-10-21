Marmaray durakları 2022: Saat, sefer, istasyon, durak isimleri....

Günde ortalama 500 bin kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray'ı kullananlar ya da ilk defa kullanmak isteyenler, durakları araştırmaya başladı.

Günde ortalama 500 bin kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray, Kocaeli'den İstanbul'un Halkalı semtine kadar uzanan bir raylı sistem.

İstanbul'da trafik derdi çekmek istemeyenler ve gidecekleri yere hemen ulaşmak isteyenler, Marmaray kullanmayı tercih ediyor.

2013 yılında ilk defa hizmete açılan ve 2019 yılında da tüm hattın hizmete girdiği Marmaray'ın durakları ise karıştırılabiliyor.

İlk defa kullanacak olanlar, bu durakları doğru bilmek istiyor ve yanlış yerde inmek istemiyor.

Bu kapsamda da, "Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray hangi saat aralığında çalışır?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki,"Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray hangi saat aralığında çalışır?" İşte yanıtı...

Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray hangi saat aralığında çalışır?

Marmaray, güzergahı boyunca durduğu toplam 43 adet durağı ile İstanbul'un en uzun ulaşım hatlarından birini teşkil ediyor.

İstanbul'da yaşayanlar ve seyahat edenler için her semti ulaşılabilir kılan bu sistem, durak yakınlarında yer alan metrobüs, tramvay, vapur, metro, otobüs ve dolmuş gibi diğer toplu taşıma araçları ile birlikte hem vakit hem enerji kaybını en aza indirerek yolculuğu keyifli bir hale getiriyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na uzanan bu 43 durağın isimleri şu şekilde:

* Halkalı İstasyonu

* Mustafa Kemal İstasyonu

* Küçükçekmece İstasyonu

* Florya İstasyonu

* Florya Akvaryum İstasyonu

* Yeşilköy İstasyonu

* Yeşilyurt İstasyonu

* Ataköy İstasyonu

* Bakırköy İstasyonu

* Yenimahalle İstasyonu

* Zeytinburnu İstasyonu

* Kazlıçeşme İstasyonu

* Yenikapı İstasyonu

* Sirkeci İstasyonu

* Üsküdar İstasyonu

* Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

* Söğütlüçeşme İstasyonu

* Feneryolu İstasyonu

* Göztepe İstasyonu

* Erenköy İstasyonu

* Suadiye İstasyonu

* Bostancı İstasyonu

* Küçükyalı İstasyonu

* İdealtepe İstasyonu

* Süreyya Plajı İstasyonu

* Maltepe İstasyonu

* Cevizli İstasyonu

* Atalar İstasyonu

* Başak İstasyonu

* Kartal İstasyonu

* Yunus İstasyonu

* Pendik İstasyonu

* Kaynarca İstasyonu

* Tersane İstasyonu

* Güzelyalı İstasyonu

* Aydıntepe İstasyonu

* İçmeler İstasyonu

* Tuzla İstasyonu

* Çayırova İstasyonu

* Fatih İstasyonu

* Osmangazi İstasyonu

* Darıca İstasyonu

* Gebze İstasyonu

Marmaray'ın sefer saatleri

Gün doğmadan İstanbulluları bir uçtan bir uca ulaştırmaya başlayan Marmaray sistemi, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla ve Ataköy-Pendik arasında 8 dakika aralıklarla ilgili duraklardan geçiyor.

,Halkalı-Gebze ve Ataköy-Pendik hatları üzerindeki her iki yönde güncel sefer saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN

1. Gebze 06:05 -22:50

2. Darıca 06:08 -22:53

3. Osmangazi 06:10- 22:55

4. Fatih 06:12- 22:57

5. Çayırova 06:14 -22:59

6. Tuzla 06:03- 23:03

7. İçmeler 06:06 -23:06

8. Aydıntepe 06:07- 23:07

9. Güzelyalı 06:09 -23:09

10. Tersane 06:11- 23:11

11. Kaynarca 06:14 -23:14

12. Pendik 06:02 -23:17

13. Yunus 06:04 -23:19

14. Kartal 06:07- 23:22

15. Başak 06:09- 23:24

16. Atalar 06:11- 23:26

17. Cevizli 06:14 -23:29

18. Maltepe 06:02- 23:32

19. Süreyya Plajı 06:04 -23:34

20. İdealtepe 06:06- 23:36

21. Küçükyalı 06:08 -23:38

22. Bostancı 06:10 -23:40

23. Suadiye 06:12 -23:42

24. Erenköy 06:00- 23:45

25. Göztepe 06:02- 23:47

26. Feneryolu 06:04- 23:49

27. Söğütlüçeşme 06:07 -23:52

28. Ayrılıkçeşmesi 06:10- 23:55

29. Üsküdar 05:59 -23:59

30. Sirkeci 06:03 00:03 31.

Yenikapı 06:07 00:07 32.

Kazlıçeşme 06:11 00:11

33.Zeytinburnu 06:13 00:13

34.Yenimahalle 06:02 00:16

35.Bakırköy 06:04 00:18

36.Ataköy 06:06 00:20

37.Yeşilyurt 06:09 00:23

38.Yeşilköy 06:11 00:25

39.Florya Akvaryum 06:14 00:28

40.Florya 06:16 00:29

41.Küçükçekmece 06:19 00:33

42. Mustafa Kemal 06:22 00:35

43. Halkalı — —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN

1. Halkalı 05:58 22:58

2. Mustafa Kemal 06:01 23:01

3. Küçükçekmece 06:04 23:04

4. Florya 06:07 23:07

5. Florya Akvaryum 06:09 23:09

6. Yeşilköy 06:12 23:12

7. Yeşilyurt 06:14 23:14

8. Ataköy 06:02 23:17

9. Bakırköy 06:04 23:19

10. Yenimahalle 06:06 23:21

11. Zeytinburnu 06:09 23:24

12. Kazlıçeşme 06:11 23:26

13. Yenikapı 06:00 23:30

14. Sirkeci 06:03 23:33

15. Üsküdar 06:07 23:37

16. Ayrılıkçeşmesi 06:11 23:41

17. Söğütlüçeşme 06:14 23:44

18. Feneryolu 06:02 23:47

19. Göztepe 06:04 23:49

20. Erenköy 06:06 23:51

21. Suadiye 06:08 23:53

22. Bostancı 06:11 23:56

23. Küçükyalı 06:13 23:58

24. İdealtepe 06:00 00:00

25. Süreyya Plajı 06:02 00:02

26. Maltepe 06:05 00:05

27. Cevizli 06:08 00:08

28. Atalar 06:10 00:10

29. Başak 06:12 00:12

30. Kartal 06:14 00:14

31. Yunus 06:02 00:17

32. Pendik 06:04 00:19

33. Kaynarca 06:07 00:22

34. Tersane 06:10 00:25

35. Güzelyalı 06:12 00:27

36. Aydıntepe 06:14 00:29

37. İçmeler 06:15 00:30

38. Tuzla 06:18 00:33

39. Çayırova 06:22 00:37

40. Fatih 06:24 00:39

41. Osmangazi 06:26 00:41

42. Darıca 06:28 00:43

43. Gebze — —

Marmaray ilk ve son seferler

Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)

Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)

Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)

Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)

Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)

Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)

Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)

Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)