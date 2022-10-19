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    Marmaray'da çocukların tehlikeli oyunu

    İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda iki kız çocuğunun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
    • 19.10.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:42
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    Marmaray'da çocukların tehlikeli oyunu

    Çocukların, yürüyen merdivenlerin trabzanlarına asılarak bir aşağı bir yukarı tırmanma oyunu, bu kez de İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda gerçekleşti.

    İki kız çocuğunun tehlikeli oyunu yürekleri hoplattı

    Üç farklı çıkışı olan istasyonun, gözlerden uzak olan tren istasyonuna paralel olan çıkışında dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 10-11 yaşlarında olduğu düşünülen iki kız çocuğu, yürüyen merdivenlerin trabzonlarına asılarak bir aşağıya bir yukarıya çıkarak oyun oynadı.

    İki kız çocuğunun yürüyen merdivenlerle oyunu-VİDEO

    Uyarılara aldırmadılar

    Kendilerini uyaranlara ve bir kaza yapma riskine karşı kendilerini bilgilendirenlere aldırış etmeden oyunlarına devam eden çocuklardan biri, kameraya çekildiklerini fark edince kendisini gizlemek için merdivenlere yüzükoyun uzandı.

    Marmaray

    Yürekleri ağza getiren görüntüler

    Kendilerini uyaranlara aldırış etmeden tehlikeli oyunlarına devam eden kız çocukları, yürekleri ağza getirmeye devam etti.

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray

    Marmaray


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