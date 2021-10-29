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    Marmaris açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 00:05
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    Marmaris açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması için bölgeye bot sevk etti.

    21 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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