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    Marmaris Ukraynalı turistlere kaldı

    Tam kapanma kapsamında vatandaşlar evde kalırken, turistler sahillerin tadını çıkarıyor.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 14:38
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    Marmaris Ukraynalı turistlere kaldı

    17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma yapılan denetimlerle devam ediyor.

    Koronavirüs vaka sayılarının azaltılmasının hedeflendiği kapanmaya büyük oranda uyuluyor.

    Kapanma kapsamından muaf tutulan turistler turizmin gözde yerlerinden birisi olan Marmaris'te denizin keyfini sürdü.

    "AŞIMIZI OLDUK GELDİK"

    Sayılı otellerin açık olduğu Marmaris’te çoğunluğu Ukraynalı olan turistler havuz kenarlarında plajlarda sıcaklığı 38 dereceyi bulan güneşin keyfini sürüyor.
    Ukraynadan gelen turistler ‘’ Marmaris çok güzel, aşımızı olduk geldik turizm umarım çok güzel geçer ‘’ diye konuştular.

    Turizmciler Haziran ayını beklediklerini şimdilik 3’te 1 kapasite ile çalıştıklarını belirttiler.

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