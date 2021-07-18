Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, vatandaşlar soluğu Marmaris ve Datça'da aldı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yaparak, bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Turizmin gözde mekanlarından olan Marmaris ve Datça'ya ise 75 bin araç giriş yaptı.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Marmaris ve Datça'ya gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan kontrol noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı.

Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı VİDEO

36 SAATTE 75 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında, bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi.

Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında, bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü.

Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden, Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi.

"5 GÜN İÇİN GELDİK"

İstanbul'dan Marmaris'e ilk defa tatile gelen Murat Yalçıntaş, "Marmaris'te 5 gün ailemle tatil yapıp, başka bir şehre geçeceğiz. Kısa süreli bir tatil olacak." dedi.

"BODRUMA GİDİP, MARMARİS'E GERİ DÖNDÜM"

Çetin Özgüleç ise "Marmaris'te tatilimi yapıyorum. Bir konser için Bodrum'a gittim, geri dönüp tekrar tatile devam.

Bu tür denetimlerin artırılarak, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.