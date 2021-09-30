Marmaris yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

Marmaris'te plaj eğlenceleri devam ederken, yaz gününü aratmayan görüntüler oluşuyor.

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Avrupalı turist beklentisi turizmcilerde, gelecek sezon beklentisi oluşturdu.

Marmaris’te tatil yapan Ukraynalı ve Ruslardan sonra İngilizler ve Avrupa ülkelerinden turistler gelmeye başlayınca turizmciler de hareketli günler yaşamaya başladı.

Özellikle plajlarda turistlerin işletmelerden gelen müzikler eşliğinde sahilde dans etmesi ve eğlencesi sokaklara taşıyor.





"İNSANLAR ÇOK ARKADAŞ CANLISI"

Yazdan kalan bir Marmaris gününde sahilde eşi ile güneşlenen Finladiyalı turistlerden Sanna Haccoland, "Önce internet üzerinden gidebileceğimiz ülkelere baktık, tur operatörü ile anlaştıktan sonra ilk defa Türkiye’ye geldik. İnsanlar çok arkadaş canlısı, yemekler çok lezzetli hava ve deniz çok güzel. Finlandiya’da sonbahar yaşanıyor yağmurlar başladı. Burası Kovid tedbirleri açısından da çok güvenli, aşı kartlarımız var ülkemiz zaten güvenli ülke olarak belirlediği için içimiz çok rahat." şeklinde konuştu.

GELECEK SEZONDAN BEKLENTİ

"İngiltere’nin aldığı karar her ne kadar geç alınmış bir karar olsa da umutlarımızı tekrar arttırdı.‘’ diyen otel işletmecisi Ümit Kızıl ise "Bu dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı olduğu için yapacak bir şeyimiz yok, İngilizler Akdeniz bölgesine daha çok geliyor. Üç beş oda dahi olsa bir bir buçuk ayı kalan sezonumuz canlandı. Esnaflarımızın yüzü az da olsa güldü. Önümüzdeki sezondan beklentimiz çok daha yüksek." dedi.

"EKİM BAŞI GİRİŞLER ÇOK OLACAK"

Kapalı çarşı ve Marina bölgesindeki esnaflardan Cenk Karabulut, İngiliz tursitlerin gelmesini değerlendirerek, "Açıkçası dolaylı yoldan bize etkisi olacak, şu ana kadar çok yoğun girişler olmadı. Ekim başı gibi girişlerin daha çok olacağı söyleniyor, bu da bizi pozitif olarak etkiledi. Şu anda bize maddi olarak bir etkisi yok, beklemedeyiz." diye konuştu.