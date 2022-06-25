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    Marmaris yangınının büyümemesinde emniyet şeridi etkili oldu

    Marmaris yangınının büyümemesinde emniyet şeridi etkili oldu

    Marmaris'te meydana gelen yangının ardından emniyet şeritlerinin önemi bir kez daha kendisini gösterdi.
    • 25.06.2022 - 07:00
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık alan kül olmuştu.

    Marmaris yangınında emniyet şeridi yönteminin kullanılması ise alevlerin daha büyük alanlara yayılmasını önledi.

    "Bu yöntem çok daha etkili ve ucuz"

    Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti: "Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir."

    Marmaris yangınının büyümemesinde emniyet şeridi etkili oldu #1

    "Orman dediğimiz bir ağaçlar topluluğu değil"

    Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle anlatıyor: “Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır. Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır.”

    Marmaris yangınının büyümemesinde emniyet şeridi etkili oldu #2

    Yangın emniyet şeritleri

    Yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri üzerinde yanıcı madde bulunmayan genişlikleri 6-15 m olan, yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan, çıplak veya örtülü olan ve yangının yayılmasını engelleyen alanlar olarak biliniyor.

    Marmaris yangınının büyümemesinde emniyet şeridi etkili oldu #3


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