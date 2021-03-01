Marmaris'e bahar erken geldi

Hafta sonu kısıtlamasının ardından güneşi gören Marmarisliler, sahile koştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu.

DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi. Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi.

BİSİKLETE BİNİP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

SICAKLIKLAR SÜRECEK

Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 5 Mart Cuma gününe kadar sürecek.