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    Marmaris'e bahar erken geldi

    Hafta sonu kısıtlamasının ardından güneşi gören Marmarisliler, sahile koştu.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 14:21
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    Marmaris'e bahar erken geldi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu.

    DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

    Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi. Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi.

    Marmaris e bahar erken geldi #1

    BİSİKLETE BİNİP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

    Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

    Marmaris e bahar erken geldi #2

    SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI

    Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

    Marmaris e bahar erken geldi #3

    SICAKLIKLAR SÜRECEK

    Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 5 Mart Cuma gününe kadar sürecek.

    Marmaris e bahar erken geldi #4

    Marmaris e bahar erken geldi #5

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