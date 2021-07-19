Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe olan konaklama tesislerini tercih etti. Kırsal mahallelerde nüfus yoğunluğu, artan taleple 10 katına ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Selimiye, Bozburun, Söğüt, Kumlubük, Çiftlik ve Turgut Mahalleleri'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Marmaris'e gelenler, doğayla iç içe bir tatilin keyfini çıkarıyor.

Kırsal mahallerde bulunan 376 küçük çaplı apart otel ve pansiyonlar ise tamamen doldu.

"PANDEMİ NEDENİYLE İZOLE TATİL TERCİH EDİLİYOR"

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Güneydoğu şehirlerinden gelenler oldu.

İlçedeki otelde sorumlu müdür Orhan Başarkan, "Pandemi nedeniyle vatandaşlar, doğayla baş başa izole bir tatil tercih ediyor.

Genelde çocuklu aileler tercih ediyor. 1+1 oda fiyatlarımız, bin 500 liradan başlıyor 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bayram bizler için çok yoğun geçiyor." diye konuştu.





"İZOLE, HUZURLU BİR MAHALLE"

Balıkesir'den tatile gelen bankacı Namık Erdem, "İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaşayan üniversite arkadaşlarımızla kararlaştırarak, bayram tatilimiz tercihi Selimiye Mahallesi oldu.

Çok şirin, izole ve huzurlu bir mahalle. Tercihimizde yanılmamışız.

Hep birlikte sade ve doğal güzelliklerin tadını çıkartıyoruz. Bizim için fiyatlar makul ve herkese tavsiye ediyorum." dedi.





MAHALELERİN NÜFUSU 10 KAT ARTTI

9 günlük tatil kapsamında mahallerin nüfusu, 10 kat arttı. Yol kenarları ve boş araziler ise park edilen araçlarla otoparka döndü.

Marmaris'in kırsal mahallelerine tatilci akını VİDEO