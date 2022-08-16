Marmaris'te 134 göçmen kurtarıldı

Muğla Marmaris'te Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 134 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik botlar içerisinde Türk karasularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

134 göçmen kurtarıldı

Yine Marmaris açıklarında farklı saatlerde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 4 can Salı ve bir lastik bot içeresinde 81 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, kurtarılan toplam 134 göçmen, Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.