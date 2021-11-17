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    Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde sürüklenen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 22:01
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    Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    14 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye giden kurtarma botuyla, Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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