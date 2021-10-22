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    Marmaris’te 15 düzensiz gömen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 18:32
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    Marmaris’te 15 düzensiz gömen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    15 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris’te 15 düzensiz gömen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 15 düzensiz gömen kurtarıldı #2

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