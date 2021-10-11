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    Marmaris’te 27 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 20:57
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    Marmaris’te 27 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    27 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    Marmaris’te 27 göçmen kurtarıldı #1

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