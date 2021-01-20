Marmaris’te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak

Marmaris’te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak

37 yıldır kömür kullanımının yasak olmasıyla birlikte ekipler, kontrollerini sıklaştırdı. Kömür yakma yasağının uyulduğu ilçede 37 yıldır karbonmonoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 20 Eylül 1984 tarihinde oy birliği ile alınan kararla, 13 kırsal mahalle dahil olmak üzere kömür yakılmasının yasaklanmasına karar verildi.

37 yıldır kömür yakılmayan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde havanın soğumasıyla ısınma ihtiyacı artınca bazı evlerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bunun üzerine de şikayetler başladı.

Belediye ekipleri şikayetlerin artması üzerine 3'er kişilik gruplar halinde ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede sivil ve resmi olmak üzere, saat 20.30'dan sonra araçlarla sokak aralarında devriyelerini sıklaştırıldı.

EVLERDE KÖMÜR ARANDI

Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphe uyandıran evlerde kontroller yapıldı.

Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar kontrol edildi.

Aşırı duman gelen binaların yöneticileri ile görüşülerek temizleme yapılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren başlatılan denetimlerde kömür yakan ev ve apartmana rastlanılmadı. Mart ayına kadar rutin kontrollerin devam edileceği öğrenildi.

CEZASI VAR

Kömür yakma yasağının uyulduğu ilçede, 37 yıldır karbonmonoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadığı öğrenilirken, kömür yaktıkları tespit edilen kişi ve kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 526 lira para cezası uygulandığı belirtildi.